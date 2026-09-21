Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
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21.09.2026 21:07:01
Abbott Laboratories vs. Intuitive Surgical: Recent Quarterly Revenue Trends Reveal a Classic Investing Truth
Abbott Laboratories (NYSE:ABT) primarily generates its revenue by researching, developing, manufacturing, and distributing a diverse portfolio of medical devices, diagnostic test systems, nutritional formulas, and generic pharmaceutical products across international healthcare networks.
Recently, it entered a global licensing agreement with ALZpath to advance blood-based disease testing and reached administrative agreements to resolve specific infant formula litigation claims. It reported an operating margin of approximately 14% for the quarter ended June 30, 2026.
Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) primarily earns its revenue by manufacturing and selling robotic-assisted surgical systems, alongside the specialized disposable medical instruments, digital diagnostic accessories, and extensive technical training services required for medical facilities to operate them.
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.