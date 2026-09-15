Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
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15.09.2026 03:42:36
Abbott to pay US$385 million to settle infant formula allegations in the US
Unsanitary conditions at firm’s Michigan plant include roof leaks and inadequate cleaning proceduresWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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