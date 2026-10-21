Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|
21.10.2026 15:26:51
Abbott to spin off nutrition unit at centre of baby formula lawsuits
US healthcare group plans to create standalone public company with $8.5bn in annual salesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Abbott Laboratories
Analysen zu Abbott Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Abbott Laboratories
|89,92
|0,58%
|Abbott Laboratories Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|40 980,00
|-2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street dürfte leichter starten. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.