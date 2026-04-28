Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
28.04.2026 15:19:57
Abbott Wins FDA Clearance, CE Mark For Ultreon 3.0 Coronary Imaging Platform
(RTTNews) - Abbott Laboratories (ABT) on Tuesday said it received U.S. Food and Drug Administration (FDA) clearance and CE Mark for its next-generation Ultreon 3.0 AI-powered coronary imaging platform.
The system uses optical coherence tomography (OCT) to provide real-time guidance to doctors during minimally invasive procedures to open blocked heart arteries.
Abbott shares closed at $92.80 on Monday, up 1.83%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Abbott Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Abbott Laboratories
|80,32
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX tiefer -- Dow kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt tritt am Dienstag auf der Stelle. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.