AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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21.11.2026 14:10:02
AbbVie (ABBV) Stock Just Got a 5.2% Dividend Increase. Here's How Many Shares You Need to Generate $1,000 a Year.
If you're in the market for a healthcare stock for your long-term portfolio, pharmaceutical giant AbbVie (NYSE:ABBV) offers several compelling reasons to invest in.
Image source: Getty Images.
Here's a closer look at AbbVie and some of those reasons to consider it. First, though, let's talk dividends.
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