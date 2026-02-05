|
05.02.2026 06:31:28
AbbVie: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AbbVie hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 16,62 Milliarden USD gegenüber 15,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
In Sachen EPS wurden 2,36 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 2,39 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Geschäftsjahr 61,16 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 56,33 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
