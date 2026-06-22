AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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22.06.2026 13:48:11
AbbVie buys Apogee for $10.9bn to acquire inflammatory disease drug
Drugmaker’s largest deal in more than half a decade comes amid surge of M&A in sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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