AbbVie Aktie

AbbVie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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22.06.2026 13:48:11

AbbVie buys Apogee for $10.9bn to acquire inflammatory disease drug

Drugmaker’s largest deal in more than half a decade comes amid surge of M&A in sectorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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