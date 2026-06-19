Apogee Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EM1H / ISIN: US03770N1019
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19.06.2026 16:15:53
AbbVie closes in on nearly $11bn deal for biotech Apogee Therapeutics
Buyout comes amid an uptick in biotech dealmaking as Big Pharma seeks to bolster its drug pipelinesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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