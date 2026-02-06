|
06.02.2026 06:31:28
AbbVie gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AbbVie hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,17 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,12 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,30 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,27 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,73 Prozent auf 85,46 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 77,18 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.