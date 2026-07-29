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29.07.2026 18:36:18
AbbVie Has Raised Its Dividend for 53 Straight Years and Still Looks Attractively Valued. Is This Dividend King the Smartest Buy in Healthcare Right Now?
AbbVie (NYSE: ABBV), one of the world's largest pharmaceutical companies, is usually considered a blue chip dividend stock rather than a higher-growth one. Yet over the past five years, its stock has rallied 125% and delivered a total return of 170% with reinvested dividends.AbbVie has raised its dividend for 53 consecutive years (including its history as part of Abbott Laboratories (NYSE: ABT) up to 2013), putting it in the elite club of Dividend Kings that have boosted their payouts each year for at least half a century. It also still looks like a bargain at 18 times forward earnings. So is AbbVie one of the best healthcare stocks to buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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