06.02.2026 06:31:28
AbbVie hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
AbbVie hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent auf 89,65 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,16 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BRL in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 341,69 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 303,69 Milliarden BRL im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
