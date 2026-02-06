AbbVie hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AbbVie hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1465,82 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -19,990 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23 881,32 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 58,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15 092,37 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2939,23 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2188,46 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,67 Prozent auf 76 170,96 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51 583,61 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at