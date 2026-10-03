AbbVie Just Won FDA Approval for a Once-Daily Parkinson's Pill. Here's Why It Matters More Than You Think.

Earlier this week, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved AbbVie's (NYSE: ABBV) Juvmo (tavapadon). This is a once-daily pill for adults with Parkinson's disease that gives the pharmaceutical giant a new treatment for an ailment affecting more than 10 million people worldwide.

The approval also puts one of the key assets from AbbVie's $8.7 billion acquisition of Cerevel Therapeutics on the market. AbbVie completed that deal in 2024 in an effort to strengthen its neuroscience pipeline, and Juvmo now has a chance to start generating a return on that investment.

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