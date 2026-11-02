AbbVie legte Quartalsergebnis vor

AbbVie hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 3554,60 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 132,85 ARS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20 958,76 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26 103,05 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at