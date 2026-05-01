AbbVie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AbbVie lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78,85 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 78,03 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at