AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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11.08.2026 12:45:00
AbbVie Piles on $8 Billion in Debt for Its Apogee Deal -- Should Dividend Investors Worry?
AbbVie (NYSE: ABBV) is aiming high with its $10.6 billion planned purchase of Apogee Therapeutics (NASDAQ: APGE). The deal, pending regulatory approvals, is expected to close in the third quarter.The move is designed to supplement the pharmaceutical giant's already strong immunology portfolio. However, to fund the acquisition of the biotech company, AbbVie is taking on significant debt, which concerns some analysts. The payoff, AbbVie says, likely won't come for six years, with the deal not expected to boost adjusted earnings per share (EPS) until 2032.Here are three reasons the deal makes sense, particularly for long-term investors:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu AbbVie Inc
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