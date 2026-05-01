AbbVie: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AbbVie hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CAD gegenüber 1,03 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 20,58 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at