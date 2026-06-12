AbbVie Aktie

AbbVie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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12.06.2026 12:15:00

AbbVie Reports Promising New Clinical Updates. Here's What It Means for the Company's Dividend.

AbbVie (NYSE: ABBV) boasts a pretty attractive dividend at more than 3%.That's significantly higher than many other blue-chip healthcare stocks, including Eli Lilly (NYSE: LLY), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), and Amgen (NASDAQ: AMGN), all of which yield dividends of roughly 2% or less.But dividends don't increase just because management wants them to. They rise because the business generates enough cash to support them.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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