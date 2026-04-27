AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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27.04.2026 14:32:06
AbbVie Seeks FDA Nod For SKYRIZI Subcutaneous Induction In Crohn's Disease
(RTTNews) - AbbVie Inc. (ABBV) on Monday said it has submitted an application to the U.S. Food and Drug Administration seeking approval for a subcutaneous induction regimen of SKYRIZI for adults with moderately to severely active Crohn's disease.
The filing is backed by positive Phase 3 AFFIRM study results, which evaluated the efficacy and safety of subcutaneous SKYRIZI as an induction treatment, including in patients with prior advanced therapy failure.
SKYRIZI was first approved in 2022 for Crohn's disease, and AbbVie expects a decision on the new dosing regimen later this year.
AbbVie shares closed at $198.71 on Friday, down 1.11%.
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