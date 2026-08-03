AbbVie stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AbbVie hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 2860,12 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 597,34 ARS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 23 937,63 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17 716,79 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at