AbbVie stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AbbVie präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,78 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at