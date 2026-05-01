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01.05.2026 06:31:29
AbbVie stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AbbVie hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,00 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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