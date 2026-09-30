AbbVie Stock: Buy, Sell, or Hold in October?

AbbVie (NYSE: ABBV), one of the world's largest pharmaceutical companies, has been a reliable long-term investment. It's raised its dividend annually for 53 consecutive years, making it a Dividend King that has increased its payout for at least 50 years in a row, and a dozen of its drugs generate more than $1 billion in annual revenue. But as the 10-year Treasury yield stays above 5% -- its highest level since 2007 -- is it still smart to buy and hold this dividend stock?

In 2023, AbbVie lost its U.S. patent exclusivity for Humira, the blockbuster autoimmune drug that once accounted for over 60% of its sales.

Continue reading