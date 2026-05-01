AbbVie verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AbbVie hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 553,02 ARS. Im Vorjahresviertel waren 759,98 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21 272,97 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 14 083,96 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at