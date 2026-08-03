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03.08.2026 06:31:29
AbbVie verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AbbVie hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,520 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,99 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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