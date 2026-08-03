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03.08.2026 06:31:29
AbbVie verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AbbVie stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,81 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,720 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,52 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,36 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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