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02.11.2026 06:31:29
AbbVie verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AbbVie lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 17,40 Milliarden USD gegenüber 15,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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