AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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21.10.2026 15:00:02
AbbVie vs. Bristol Myers Squibb: Faster Growth or Steady Revenue?
AbbVie (NYSE:ABBV) primarily generates its revenue by developing advanced therapies across immunology, oncology, and neuroscience.
It completed the acquisition of Apogee Therapeutics to expand its dermatology and respiratory pipeline, and it secured regulatory approvals for multiple therapies in international markets.
Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) primarily earns revenue through the worldwide commercialization of treatments for cancer, cardiovascular disease, and immunological conditions.
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