Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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29.08.2026 21:15:01

AbbVie vs. Eli Lilly and: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?

The pharmaceutical market is currently defined by a race to replace aging blockbusters with next-generation therapies. Deciding whether to buy AbbVie Inc (NYSE:ABBV) or Eli Lilly and Co (NYSE:LLY) requires weighing different growth engines.Both companies operate in the same general space but offer distinct profiles. AbbVie relies on its deep roots in immunology and neuroscience, while Eli Lilly is experiencing massive growth driven by its metabolic and obesity platform.AbbVie is a giant among pharmaceutical stocks, focusing on immunology, oncology, and neuroscience therapies. Revenue is highly concentrated, with Skyrizi and Rinvoq making up roughly 42% of sales in 2025. To diversify, the company recently announced it would acquire Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE) for approximately $10.9 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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