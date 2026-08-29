Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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29.08.2026 21:15:01
AbbVie vs. Eli Lilly and: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
The pharmaceutical market is currently defined by a race to replace aging blockbusters with next-generation therapies. Deciding whether to buy AbbVie Inc (NYSE:ABBV) or Eli Lilly and Co (NYSE:LLY) requires weighing different growth engines.Both companies operate in the same general space but offer distinct profiles. AbbVie relies on its deep roots in immunology and neuroscience, while Eli Lilly is experiencing massive growth driven by its metabolic and obesity platform.AbbVie is a giant among pharmaceutical stocks, focusing on immunology, oncology, and neuroscience therapies. Revenue is highly concentrated, with Skyrizi and Rinvoq making up roughly 42% of sales in 2025. To diversify, the company recently announced it would acquire Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE) for approximately $10.9 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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26.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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25.08.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.08.26
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11.08.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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10.08.26
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05.08.26
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