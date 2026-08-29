AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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29.08.2026 19:21:01
AbbVie vs. Johnson & Johnson: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between AbbVie Inc (NYSE:ABBV) and Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) requires balancing the potential for aggressive pharmaceutical growth against the stability of a diversified medical conglomerate.AbbVie is a focused biopharmaceutical player known for its dominance in immunology, whereas Johnson & Johnson operates a broader business model following its separation from its consumer health division. Investors often compare these two when looking for reliable dividends and exposure to the healthcare sector.Within the landscape of pharmaceutical stocks, AbbVie focuses on discovering and commercializing treatments for serious conditions in immunology, oncology, and aesthetics. The company relies on three major wholesale distributors, McKesson Corp (NYSE:MCK), Cardinal Health Inc (NYSE:CAH), and Cencora Inc (NYSE:COR), which account for almost all of its U.S. sales. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business because a disruption with any single partner could impact distribution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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30.07.26
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16.07.26
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