Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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10.09.2026 19:26:13
AbbVie vs. Novo Nordisk: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
The healthcare sector is shifting as legacy blockbusters face competition from low-cost generics while new chronic care treatments explode. Choosing between AbbVie Inc (NYSE:ABBV) and Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO) requires weighing diversification against specialized growth.
AbbVie is a broad biopharmaceutical giant with a diverse lineup of immunology and oncology drugs. Novo Nordisk focus is narrower, leading the world in metabolic health through its diabetes and obesity therapies. Both are high-profile pharmaceutical stocks, but they offer very different risk and reward profiles for retail investors.
AbbVie functions as a diversified pharmaceutical company that develops and sells therapies for immunology, oncology, and aesthetics. Its primary customers include hospitals, government agencies, and specialty pharmacies, though its U.S. sales are concentrated among three major wholesale distributors. McKesson Corp (NYSE:MCK), Cardinal Health Inc (NYSE:CAH), and Cencora Inc (NYSE:COR) represent significant distribution partners, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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Nachrichten zu Novo Nordisk
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08.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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07.09.26
|Eli Lilly-Aktie im Blick: JPMorgan hebt Kursziel an - Konkurrenzkampf mit Novo Nordisk verschärft sich (finanzen.at)
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07.09.26
|Novo Nordisk-Aktie: Gewichtsverlust bei Kindern durch Wegovy belegt (Dow Jones)
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02.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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27.08.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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25.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
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21.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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18.08.26
|Novo Nordisk macht Fortschritte beim Aktienrückkauf - So reagieren Anleger (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|08.09.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AbbVie Inc
|219,10
|1,72%
|Novo Nordisk (spons. ADRs)
|37,96
|-0,94%
|Novo Nordisk
|38,03
|-0,73%
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