Novo Nordisk Aktie

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WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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10.09.2026 19:26:13

AbbVie vs. Novo Nordisk: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?

The healthcare sector is shifting as legacy blockbusters face competition from low-cost generics while new chronic care treatments explode. Choosing between AbbVie Inc (NYSE:ABBV) and Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO) requires weighing diversification against specialized growth.

AbbVie is a broad biopharmaceutical giant with a diverse lineup of immunology and oncology drugs. Novo Nordisk focus is narrower, leading the world in metabolic health through its diabetes and obesity therapies. Both are high-profile pharmaceutical stocks, but they offer very different risk and reward profiles for retail investors.

AbbVie functions as a diversified pharmaceutical company that develops and sells therapies for immunology, oncology, and aesthetics. Its primary customers include hospitals, government agencies, and specialty pharmacies, though its U.S. sales are concentrated among three major wholesale distributors. McKesson Corp (NYSE:MCK), Cardinal Health Inc (NYSE:CAH), and Cencora Inc (NYSE:COR) represent significant distribution partners, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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08.09.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
27.08.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AbbVie Inc 219,10 1,72% AbbVie Inc
Novo Nordisk (spons. ADRs) 37,96 -0,94% Novo Nordisk (spons. ADRs)
Novo Nordisk 38,03 -0,73% Novo Nordisk

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