Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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04.09.2026 20:30:01
AbbVie vs. Pfizer: Which Healthcare Stock Is a Better Buy in 2026?
The pharmaceutical industry is shifting as legacy blockbusters lose patent protection. Investors must choose between AbbVie Inc (NYSE:ABBV) and Pfizer Inc (NYSE:PFE) as they navigate drug pricing reforms and evolving pipelines.AbbVie has successfully diversified its portfolio beyond its historic blockbuster Humira, while Pfizer is aggressively deploying capital from its pandemic-era windfall into new oncology and obesity treatments. Both companies are cornerstones of many income-focused portfolios, yet they offer distinct risk profiles for those seeking healthcare exposure.According to its latest annual report, AbbVie focuses on high-growth therapeutic areas like immunology, neuroscience, and aesthetics within the pharmaceutical stocks universe. Its recent growth is driven largely by two key immunology drugs which together represented nearly 42% of its revenue in 2025. The company distributes its products through major wholesalers including McKesson Corp (NYSE:MCK), Cardinal Health Inc (NYSE:CAH), and Cencora Inc (NYSE:COR). Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|AbbVie Inc
|220,50
|-1,56%
|Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|11 410,00
|-1,13%
|Pfizer Inc.
|24,49
|-0,87%
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