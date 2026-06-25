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WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091

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25.06.2026 22:55:01

AbbVie vs. Pfizer: Which Pharma Giant Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors seeking reliable dividends often look to the healthcare sector, but choosing between AbbVie Inc (NYSE:ABBV) and Pfizer Inc (NYSE:PFE)  requires a close look at their post-pandemic growth strategies and pipelines.AbbVie focuses on high-margin specialty medicines in immunology and oncology, while Pfizer operates a broader portfolio spanning vaccines, primary care, and specialized cancer treatments. Both companies are navigating significant patent expirations, making their current research pipelines and acquisition strategies the primary drivers for long-term shareholder value in 2026.AbbVie focuses on discovering and delivering innovative medicines for complex health issues through a global workforce of roughly 57,000 employees. Its U.S. pharmaceutical sales are heavily concentrated among three major wholesale distributors: McKesson Corporation (NYSE:MCK), Cardinal Health (NYSE:CAH), and Cencora (NYSE:COR). Customer concentration like this adds a layer of risk to the business because these three firms account for almost all domestic product sales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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AbbVie Inc 220,50 2,80% AbbVie Inc
Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 9 135,00 -2,51% Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
Pfizer Inc. 21,24 1,99% Pfizer Inc.

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