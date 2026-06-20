Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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20.06.2026 18:11:00
AbbVie would gain an experimental eczema drug by buying biotech: report
AbbVie is reportedly trying to buy a biotech company that is developing a promising atopic dermatitis drug for $10.9 billion in cash, according to a Financial Times report.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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