AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
|
30.10.2025 14:03:33
AbbVie's ELAHERE Receives Positive Reimbursement Recommendation From Canada's Drug Agency
(RTTNews) - AbbVie (ABBV) on Thursday said that Canada's Drug Agency (CDA-AMC) has recommended ELAHERE for reimbursement with conditions for the treatment of patients with certain types of platinum-resistant ovarian cancer.
The company noted that ELAHERE was submitted for reimbursement review 180 days before Health Canada's approval, in alignment with CDA-AMC's Target Zero initiative, which aims to accelerate patient access to new therapies.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AbbVie Incmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: AbbVie gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.10.25
|S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.10.25