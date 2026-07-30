ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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30.07.2026 17:38:12
ABC Formally Rebukes F.C.C. for Review of TV Licenses
The network’s comments are part of its efforts to push back against the F.C.C.’s review of its local broadcast licenses.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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14.07.26
|Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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07.07.26
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01.05.26
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22.04.26
|USA: Wie Robert F. Kennedy Jr. deutschen Sauerkraut-Herstellern zum Boom verhilft (Spiegel Online)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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