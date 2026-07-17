ABC Gas (International): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ABC Gas (International) lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

ABC Gas (International) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,67 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,38 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 945,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 452,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at