ABC-MART: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ABC-MART hat am 08.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52,31 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 105,48 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,70 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at