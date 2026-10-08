ABC-MART legte Quartalsergebnis vor

ABC-MART lud am 07.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ABC-MART ein EPS von 45,97 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 96,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ABC-MART 92,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at