ABC-MART: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ABC-MART hat am 08.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 51,07 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 45,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 99,34 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 187,17 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 183,18 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 378,62 Milliarden JPY gegenüber 372,20 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at