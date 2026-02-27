AbCellera Biologics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AbCellera Biologics hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

AbCellera Biologics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 44,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,1 Millionen USD umgesetzt.

AbCellera Biologics vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,490 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 75,13 Millionen USD gegenüber 28,83 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

