AbCellera Biologics präsentierte Quartalsergebnisse

AbCellera Biologics präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 76,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at