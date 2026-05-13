AbCellera Biologics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AbCellera Biologics präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 95,99 Prozent auf 8,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at