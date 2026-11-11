AbCellera Biologics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AbCellera Biologics stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent auf 10,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at