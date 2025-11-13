Abdul Mohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Abdul Mohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company Registered präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 SAR. Im Vorjahresquartal waren 0,020 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 152,7 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 161,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at