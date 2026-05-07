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07.05.2026 06:31:29
Abdul Mohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Abdul Mohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company Registered hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,16 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 159,2 Millionen SAR – das entspricht einem Minus von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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