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03.04.2026 06:31:29
Abdul Mohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Abdul Mohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company Registered präsentierte am 31.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,50 SAR. Im Vorjahresquartal waren -0,040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,58 Prozent auf 151,2 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173,0 Millionen SAR gelegen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,640 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Abdul Mohsen Al-Hokair Group for Tourism and Development Company Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,020 SAR vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 649,04 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 678,70 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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