18.03.2026 06:31:28

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer legte Quartalsergebnis vor

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer hat am 15.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,13 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer 0,310 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 2,70 Milliarden SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,65 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,085 SAR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,74 Milliarden SAR gerechnet.

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,280 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,570 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,09 Milliarden SAR, während im Vorjahr 10,72 Milliarden SAR ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,260 SAR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 11,14 Milliarden SAR erwartet.

Redaktion finanzen.at

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