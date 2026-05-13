Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer hat am 10.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 SAR je Aktie gewesen.

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,97 Milliarden SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at