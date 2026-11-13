Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer 0,020 SAR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Abdullah Al Othaim Markets Company Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,71 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at